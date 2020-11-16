الشريف: البعثة الأممية أدخلت نفسها في مجازفة محفوفة بالفشل

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

16 November, 2020

وصف المحلل السياسي السنوسي الشريف، البعثة الأممية للدعم في ليبيا بأنه دخلت في ” مجازفة محفوفة بمخاطر الفشل” عند توسيع في مشاركة الشخصيات المستقلة في الحوار.

وقال الشريف، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”حينما توصلت اللجنة العسكرية المشتركة لاتفاق جينيف، ارتفع سقف التفاؤل حول الملتقى السياسي الليبي وساد شعور عام بإمكانية نجاح أعضاء الملتقى في تشكيل سلطة تنفيذية واحدة للبلاد لكي يمكن تهيئة الظروف الملائمة للانتخابات التشريعية والرئاسية على قاعدة دستورية متينة. ولكن يبدو أن البعثة الأممية قد دخلت في مجازفة محفوفة بمخاطر الفشل بعدما بالغت في توسيع مشاركة الشخصيات المستقلة بإضافة 49 شخصية من مشارب شتى لا يكاد يجمع بينهم إلا البطاقة الشخصية”، بحسب قوله.