القنصلية الفلسطينية ببنغازي تعيد فتح أبوابها

أعيد، أمس الأحد، في بنغازي افتتاح القنصلية الفلسطينية في مقرها الجديد، بحضور الوفد الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذي دُعي لحضور حفل الافتتاح من قبل القنصل العام لدولة فلسطين في ليبيا، أحمد جرار.

وضمّ وفد وزارة الخارجية والتعاون الدولي “السفير عبدالسلام الرقيعي مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بنغازي، فطومة المملوك مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا، فرج الحاسي مدير إدارة المراسم، محمد كمش مدير إدارة الشؤون القنصليةالمكلف، سامي البركي رئيس قسم الحصانات، وحسن الجالي رئيس قسم شؤون الأجانب بمكتب بنغازي”.

ونقل الوفد تحيات وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالهادي الحويج، وتهانيه باستئناف العمل القنصلي خدمة لأبناء الجالية الفلسطيني، وتعبيره عن إيمان الشعب الليبي بقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاسترداد حقوقه و تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهته، عبّر “جرار” عن سعادته بكل ما قُدم من تسهيلات من قِبل الوزارة لتستأنف القنصليةُ عملَها في ظروفٍ و مناخٍ ايجابي، مؤكدًا على عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تربط الشعب الفلسطيني بشقيقه الشعب الليبي، طيلة عقود طويلة من الزمن، عبّرت عنها مواقف صادقة وثابتة تجاه قضية العرب المركزية، فلسطين.

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