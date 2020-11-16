ألمانيا تسجل أرقاما قياسية وتتخطى عتبة 800 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بلغ 10 آلاف و824 إصابة، ليتجاوز إجمالي الحالات التي تم تسجيلها منذ بداية الجائحة 800 ألف حالة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد روبرت كوخ في عطلة نهاية الأسبوع وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي خلال 24 ساعة 13 ألفاً و363 إصابة

وسجلت ألمانيا يوم الجمعة الماضي أعلى عدد إصابات يومية، بواقع 23 ألفاً و542 إصابة

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 801 ألف و327 حالة

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 12 ألفاً و547 حالة، بزيادة قدرها 62 حالة مقارنة بأمس الأحد وبلغ عدد المتعافين نحو 515 ألفاً و200 حالة

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