“الليبية للموانئ” تبحث الميزانية التقديرية للعام المقبل

عقدت لجنة إعداد مشروع الميزانية التقديرية لمصروفات وإيرادات الشركة الليبية للموانئ لسنة 2021، المُشكّلة بموجب قرار مجلس الإدارة في الشركة، اجتماعًا أمس الأحد؛ لبحث مشروع ميزانية الشركة والفروع التابعة لها.

وناقشت اللجنة، في الاجتماع، جميع الأبواب التي تخصّ الميزانية التقديرية للمصروفات والإيرادات الخاصة بالإدارة العامة، إلى جانب فرع دار الصناعة والصيانة البحرية الجديد.

وخَلُص الاجتماع إلى الاتفاق على إحالة الصيغة المبدئية لكل الأبواب الخاصة بالميزانية التقديرية للمصروفات والإيرادات لعام 2021 إلى مجلس إدارة الشركة؛ لمناقشتها وأخذ الموافقة عليها، إن تم إقرارها دون ملاحظات، ومن ثمّ إرسالها إلى الجمعية العمومية في الشركة الليبية للموانئ لاعتمادها.

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