بعد توقيع البروتوكول الصحي.. أولى رحلات الطيران الليبي تغادر إلى تونس

أعلن المكتب الإعلامي لشركة الخطوط الليبية عن استئناف الشركة اولى رحلاتها صباح اليوم الاثنين، بعدما كانت قد توقفت لنحو ثمانية أشهر بسبب تفشي فيروس “كورونا”

وانطلقت الرحلة الأولى من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار تونس قرطاج، والتي أقلعت في موعدها المحدد، بقيادة الكابتن يحيى كدادة، ومساعده علاء ابو سرويل.

وأشار المكتب الإعلامي في الشركة إلى أنه سيتم تسيير الرحلات من مطار معيتيقة إلى مطار تونس قرطاج بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا في الساعة 08.00 صباحًا ، خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، هي “السبت والاثنين والخميس”.

وكانت السلطات التونسية قد فتحت، يوم السبت، حدودها البرية مع ليبيا أمام تنقل الأشخاص وتبادل السلع من خلال المعبرين المشتركين بين البلدين.

يأتي ذلك ضمن إجراءات اتفق عليها البلدان، وتشمل، بالخصوص، تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بمنع انتشار “كورونا”.

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