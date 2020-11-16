المشري ووزير خارجية مالطا يبحثان نتائج ملتقى حوار تونس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الاثنين، وزيرَ الخارجية المالطي “إيفاريست بارتولو”، لبحث نتائج مشاورات ملتقى الحوار السياسي في تونس والجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري أعرب خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس في العاصمة طرابلس عن ترحيبَه باتفاق تونس، مضيفاً أنه يمكن إجراء استفتاء على الدستور في 17 فبراير القادم، مؤكدا حرصَ المجلس الأعلى للدولة على أن تنتقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسس صلبة ومتينة.

وسلم المشري رسالةً خطية إلى الرئيس المالطي يشكره فيها على الدور الإيجابي الذي تلعبه مالطا في حل الأزمة الليبية، وإنجاح الحوار السياسي، بالإضافة إلى عملية إنقاذ العالقين في وسط البحر مؤخراً.

وجرى خلال اللقاء بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون وتعزيز العلاقة بين البلدين.