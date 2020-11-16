المشري يبحث مع وزير خارجية مالطا عملية إنقاذ العالقين في وسط البحر مؤخرا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الاثنين، وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو بمقر المجلس في العاصمة طرابلس. وبحثا معا عملية إنقاذ العالقين في وسط البحر أخيرا.

وسلم المشري رسالة خطية إلى الوزير يشكر فيها الرئيس المالطي يشكره فيها على «الدور الإيجابي الذي تلعبه الجارة مالطا في حل الأزمة الليبية، وإنجاح الحوار السياسي، بالإضافة إلى عملية إنقاذ العالقين في وسط البحر مؤخراً»، حسب بيان للمجلس.

وناقش الاجتماع «المشاورات الجارية في تونس والجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021»، وفق البيان، مشيرا إلى ترحيب المشري بالاتفاق.

وأضاف المشري: «يمكن إجراء استفتاء على الدستور في 17 فبراير القادم»، معتبرا أن مجلس الدولة حريص على أن «تنتقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسس صلبة ومتينة».

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