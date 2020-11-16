اتحاد القبائل الليبية يذكِّر بدعم القوات الليبية للبنان ويدعو لحفظ الفضل وإطلاق سراح الكابتن هانيبال القذافي

ذكّر اتحاد القبائل الليبية أنه في مثل هذا اليوم من عام 1976 كانت القوات المسلحة الليبية تدخل إلى لبنان إبان الحرب الطائفية كقوات حفظ سلام في المنطقة وانتشرت حينذاك في مدينة بيروت ومطارها والضواحي.

وأشار اتحاد القبائل الليبية إلى أن القوات الليبية تواجدت في ليبيا خلال ثلاث فترات، الأولى سنة 1970 وكانت عن طريق الفدائيين الليبيين، والثانية سنة 1976 كقوات حفظ سلام، والثالثة سنة 1982 حتى 1984 أثناء الاجتياح الكيان الصهيوني للبنان، وكان تواجد القوات في سهل البقاع، ومقر قيادة القوات في ظهر البيدر.

وأوضح الاتحاد أن العديد من الكتائب الليبية كانت موجودة في لبنان كالكتيبة 236 صاعقة وسرية هاون وسرية جراد من الكتيبة الثامنة صواريخ وسرية دفاع جوي وغيرها.

كما ذكّر الاتحاد ببعض العمليات التي جرت هناك ومن بينها عملية الهجوم على مرصد للقوات الصهيونية في لبنان بسهل البقاع سنة 1983.

وأشار أيضا إلى إصرار القوات الليبية على حماية الجبل المطل على سهل البقاع وعدم تمكين الصهاينة من الاستيلاء عليه، على الرغم من إصدار القيادة العربية المشتركة بلبنان قرارا بسحب القوات المتواجدة بسهل البقاع ومنها القوات الخاصة الليبية خوفا على الجنود، وتم تكريم هؤلاء الأبطال بأوسمة وأنواط من قبل الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد .

كما قامت القوات الليبية بتأمين مطار بيروت والمنطقة المحيطة به، وغيرها الكثير من العمليات.

وختم الاتحاد الليبي بيانه بالقول “هل يستفيق لبنان ويحفظ الفضل لأهل الفضل ويطلق سراح الكابتن هنيبال معمر القذافي”.

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