اشتيوي الجدي: تولي الدكتور سيف الإسلام القذافي قيادة البلاد هو الحل الوحيد لإنقاذ ليبيا

دعا الدبلوماسي السابق اشتيوي الجدي، اليوم الإثنين، الليبيين لدعم تولي الدكتور سيف الإسلام القذافي زمام القيادة لإطفاء “فتنة نكبة فبراير” وتجاوز أثارها.

وأكد الجدي في تصريحات صحفية أن تولى الدكتور سيف الإسلام القذافي زمام الأمور هو الحل الوحيد المؤهل لإنقاذ ليبيا.

وكان الجدي قد أوضح في تصريحات سابقة أن النجاح لن يكتب لأي حل سياسي أو اجتماعي في ليبيا بعيداً عن الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا ما لم تكن عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في المقدمة وتحت رعاية نجله الدكتور سيف الإسلام.

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