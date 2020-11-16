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برلماني مصري: “الإخوان” يسعون لإثارة الفتنة وإفشال الحوار الليبي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اللواء يحيي كدواني بالحوار الليبي الذي تحتضنه تونس، متوقعا نجاحه في إبعاد القوة الأجنبية ورفع أيديها عن القضية الليبية.

واستدرك كدواني في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن هناك بعض التحديات التي تواجه الحوار السياسي مثل مصالح الإخوان والتدخل الأجنبي ووجود المليشيات، معربًا عن تمنيه للوصول إلى حل ليبي ينهي الأزمة الليبية.

وشدد كدواني على أن جماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب تسعى لإثارة البلبلة والفتنة والانشقاق لتحقيق هدفها ومآربها بجعل منطقة غرب الشمال الإفريقي منطقة نفوذ لهم كما هو الحال في المغرب وتونس والجزائر، مؤكدًا أن قطر وتركيا هما الداعم الرئيس لهم، وكل ذلك يجري وفق خطة أجنبية كبرى يسيرون على نهجها ليحققوا أهدافهم.

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الإخوان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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