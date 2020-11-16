صنع الله: نسعى لإنشاء قوة جديدة لحماية المنشآت النفطية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله السعي لإنشاء قوة جديدة لحماية المشآت النفطية تتألف من خليط من العناصر المدنية والعسكرية.

وأضاف صنع الله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن عمل قوة الحماية الجديدة يرتكز على ثلاث مكونات أول هو الأمن الصناعي التابع للمؤسسة أما الثاني فهو قوة حماية جديدة تستعمل التقنيات الحديثة أما المكون الثالث فهو قوة عسكرية قتالية تتألف من كتائب لحماية المنشآت النفطية.

وأوضح صنع الله أنه لا خلاف حول مكان تواجد القوة مبينا أن رئيسها تختاره المؤسسة الوطنية للنفط.

وحول مرتبات عناصر حرس المنشآت المتأخرة قال صنع الله إن المؤسسة غير مسؤولة عن دفع هذه المرتبات لأن حرس المنشآت ليس تابعا لها.

وأشار صنع الله إلى أنه قبل العام 2011 لم يكن هناك خروقات أمنية تحدث في المؤسسات النفطية لكن بعد ذلك أصبحت هناك الكثير من الخروقات مشيرا إلى أن المؤسسة حاليا تهدف لتحسين الأداء والعمل بمرونة بما لا يؤثر على سلامة الأفراد فأمان العاملين أهم من زيادة الإنتاج.