الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى تبحث حزمة من الموضوعات الأمنية المهمة

بحثت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى خلال اجتماعها برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، وحضور كل أعضائها، الأعمال التي تم تنفيذها، ومواقع القصور والضعف، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل تسليم المقرات الحكومية والخاصة، ومتابعة عمليات تسليم الأسلحة والذخائر من الوحدات التي تم إخلاؤها وفقا للإجراءات القانونية.

كما تطرق اجتماع الغرفة الأمنية لملف حصر الأجانب بمدينة بنغازي وفقا للجان المعدة لذلك والقوانين المعمول بها، علاوة على تحديد آلية عمل بشأن القضاء على تجول المركبات الشرطية والعسكرية من دون لوحات معدنية، وتفعيل مصنع اللوحات المعدنية وتطويره لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا