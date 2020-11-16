وليامز: مجلس الأمن يعقد بعد ثلاثة أيام جلسة بشأن ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن مجلس الأمن سيعقد بعد ثلاثة أيام جلسة بشأن ليبيا.

وأضافت وليامز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أنه تم إحراز تقدم كبير في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية حيث تم الاتفاق على خارطة طريق وتفاصيل ومدد محددة يتم التنفيذ خلالها كما تحديد موعد الانتخابات وصلاحيات الحكومة والمجلس الرئاسي ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع الأسبوع القادم عبر الإنترنت لاستكمال المسار السياسي.

وأشارت إلى أن الاجتماع عبر الإنترنت هو الطريقة المعتمدة للاجتماعات حاليا بسبب فيروس كورونا مؤكدة أنها متأكدة من حدوث تقدم في مسار الحوار لأن المشاركين في الحوار ليبيون يرغبون في إحداث تغيير للواقع.