ديوان المحاسبة يسمح لوزارة الصحة بالاستمرار في اتفاقية توفير لقاح كورونا

قال ديوان المحاسبة إنه خاطب وكيل وزارة الصحة يوم الثلاثاء الماضي، ليسمح له بالاستمرار في اتفاقية توفير لقاح فيروس كورونا لضمان وصول اللقاح إلى ليبيا ضمن الدول الأولى.

وبحسب بيان لديوان المحاسبة اليوم، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمراجعة اللاحقة، مع الأخذ في الاعتبار أن يعتمد كل ذلك من الجهات المختصة بوزارة الصحة واللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا.

اتفاق بين ديوان المحاسبة وشركة الكهرباء حول عدد من الإجراءات العملية بشأن المشروعات والعقود

فيما يتم مراعاة أماكن التخزين ونقل اللقاح وفق المواصفات الفنية لضمان حفظ اللقاح، ووصوله للمواطن بالشكل المطلوب.

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