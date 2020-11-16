نشرة الصيد البحري: أمطار رعدية على الساحل الغربي

توقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الإثنين، سقوط أمطار على الساحل الغربي بداية من غد الثلاثاء، تصاحبها أمطار رعدية، في حين يحتمل سقوط أمطار خفيفة على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وأشارت النشرة إلى أن السماء قليلة السحب تتكاثر غدا الثلاثاء على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، ومن المتوقع سقوط أمطار جيدة اعتبارا من مساء الغد على الساحل الغربي تصحبها خلايا رعدية أحيانا، وسرعة الرياح بين 5 و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و0.75 مترـ والبحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة، والرؤية جيدة وتكون متوسطة بعد ظهر الغد بسبب سقوط المطر.

وأفادت النشرة بأن السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، بالساحل من الخليج إلى طبرق، وسرعة الرياح بين 5 و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.25 متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة، والرؤية جيدة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24