خلال لقائه سفير هولندا..المشري ينوه إلى إمكانية الاستفتاء على الدستور في 17 فبراير القادم

نوه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري إلى «إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور في 17 فبراير القادم، وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسُس صلبة ومتينة» وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك خلال استقبال المشري، اليوم الاثنين، لسفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء المشري والسفير الهولندي خصص لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى إشادة المشري «بالمجهودات الهولندية الإيجابية في الملف الليبي».

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تطرق كذلك إلى مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في تونس، حيث رحّب المشري بما تم التوصلُ إليه بشأن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

– المشري يبحث مع وزير خارجية مالطا المشاورات السياسية الجارية لحل الأزمة الليبية

والتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، في وقت سابق اليوم، وزيرَ الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون وتعزيز العلاقة بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن وزير الخارجية المالطي، سلّم المشري «رسالةً خطية إلى الرئيس المالطي يشكره فيها على الدور الإيجابي الذي تلعبه الجارة مالطا في حل الأزمة الليبية، وإنجاح الحوار السياسي، بالإضافة إلى عملية إنقاذ العالقين في وسط البحر مؤخراً».

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