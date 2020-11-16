الثني يبحث استعدادات مؤسسة الموارد المائية لفصل الشتاء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الاثنين خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي استعدادات المؤسسة لفصل الشتاء.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني اطلع خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي على استعدادات المؤسسة الوطنية للموارد المائية، على كافة الاستعدادات التي اتخذتها المؤسسة، لاستقبال فصل الشتاء بما يكفل تنظيف شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، تفاديا لخسائر الفيضانات والسيول.

وأكد الدرسي على أن كافة الإدارات والعاملين بالمؤسسة يبذلون قصار جهدهم لأعمال التنظيف لقنوات تصريف مياه الأمطار، وكذلك عمليات الكسح، وتسخير كافة الإمكانيات التابعة لتلك الإدارات خلال موسم تساقط الأمطار.

وشدد الثني على ضرورة تكاتف كل الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لهطول الأمطار.