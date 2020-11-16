عاجل // صنع الله: هدفنا إنشاء قوة جديدة لحماية مؤسسات النفط تكون جزءا من المؤسسة الوطنية للنفط وهي خليط مدني عسكري وترتكز على استعمال التقنية الحديثة

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، أن المؤسسة تهدف إلى إنشاء قوة جديدة لحماية مؤسسات النفط تكون جزءا من المؤسسة الوطنية للنفط وهي خليط مدني عسكري ترتكز على استعمال التقنية الحديثة.

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