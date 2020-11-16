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عاجل // صنع الله: هدفنا إنشاء قوة جديدة لحماية مؤسسات النفط تكون جزءا من المؤسسة الوطنية للنفط وهي خليط مدني عسكري وترتكز على استعمال التقنية الحديثة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، أن المؤسسة تهدف إلى إنشاء قوة جديدة لحماية مؤسسات النفط تكون جزءا من المؤسسة الوطنية للنفط وهي خليط مدني عسكري ترتكز على استعمال التقنية الحديثة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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