الصلابي: أدعو السراج والمشري وعقيلة صالح وحفتر للتنحي عن المشهد السياسي

طالب علي الصلابي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية، والمدرج على قوائم الإرهاب العربية، كلا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري إلى التنحي وترك المشهد السياسي.

وزعم الصلابي في تصريحات لموقع “عربي 21” الممول من قطر، أن نتائج ملتقى الحوار الليبي في تونس حتى الآن تثبت أنه بإمكان الليبيين الخروج بحل يتحملون فيه مسؤوليتهم أمام الله ثم الشعب، وأن تلك النتائح تبطل ما كان يسوقه البعض بأن هناك قوى دولية تفرض أسماء بعينها.

وهاجم عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة، القيادات السياسية لإقليم برقة قائلا: “لا يعقل أن يظل إقليم برقة محتكرًا لشخصية تستغل معاناته من أجل أن تستمر في بيئة الحرب والصراع”، وأردف: “لا يمكن لشخصيات ولغت في الدم أو ضيعت فرصة تحقيق المصالحة الحقيقية الصادقة وهي في مناصبها، أن تنتج حلا في المستقبل، فلا استقرار بدون السلام والمصالحة الوطنية”.

ودعا الرجل الذي تدعمه جماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب للاستحواذ على منصب بالمجلس الرئاسي والحكومة الجديدين، “كل الشخصيات التي تعتلي المناصب الكبرى في ليبيا من أمثال عقيلة صالح وفائز السراج، والمشير خليفة حفتر وخالد المشري إلى أخذ خطوة للوراء وترك المساحة لليبيين للتوافق على أسماء بعيدة عن الصراع ويمكن أن تحقق المصالحة الوطنية” على حد زعمه.

وواصل زعمه أن “تصويت أعضاء الحوار (بنسبة 60% ضد ترشح المسؤولين منذ 2014) بهذه الأغلبية بالرغم من المساعي العديدة ممن هم في السلطة للاستمرار تبطل كل ما كان يسوق بأن لهم أغلبية مؤيدة”.

وادعى الصلابي أنه “يأسف مما يتم تداوله عن صفقات مالية وشراء ذمم في قضية وطنية، دون استشعار المسؤولية العظيمة ومحاسبة الله عز وجل”، مُستدركًا أنه يثق في قدرة الشعب الليبي على تخطي المحن والانتقال إلى الأمام وإلى حياة كريمة واستقرار.