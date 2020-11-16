لجنة تنظيم العمالة الوافدة تبحث ضوابط استجلاب العمالة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

عقد اليوم الاثنين بمقر وزارة العمل والتأهيل الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة برئاسة نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد يوسف مراد وكامل أعضاء اللجنة. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل اللجنة والبرنامج التنفيذي للربط الإلكتروني بين الجهات المختصة لعملية استجلاب وتنظيم العمالة الوافدة وفق احتياجات سوق العمل الليبي. كما نوقش أيضاً حصر الأجانب داخل الدولة الليبية وفق القوانين واللوائح والتشريعات ومراجعة الضوابط وآلية الاستجلاب واستخدام العمالة وفق متطلبات سوق العمل الليبي ودراسة المعوقات والصعوبات وإيجاد الحلول لها لتنظيم العمالة الوافدة. يشار إلى أن اللجنة مشكلة بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 640 لسنة 2020م.

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