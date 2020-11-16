“الخليج العربي” تبحث تعزيز التعاون مع شركة “هالبيرتون”

بحث رئيس شركة “الخليج العربي للنفط”، محمد بالقاسم بن شتوان، المدير الإقليمي لشركة “هالبيرتون”، الاعمال المنفذة من قبل “هالبيرتون” بحقول شركة الخليج.

وتضمن الاجتماع مناقشة آليات التعاقد بين الشركتين، وذلك لتنفيذ الأعمال المرتبطة بنشاط الشركة باستخدام التقنيات الحديثة، وشارك في الاجتماع كلا من نائب المدير العام لشركة “هالبيرتون” فرع ليبيا ومدير تطوير الاعمال فرع ليبيا، إضافة إلى حضور عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج ومدير إدارة هندسة الإنتاج، بشركة “الخليج العربي”.

وفي وقت سابق، بحثت لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي، رفقة عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي و عضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات وتقنية المعلومات جدول سير عمل الشركة وحلحلة كافة الاختناقات والعراقيل التي تعرقل سيره بالشكل المطلوب.

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