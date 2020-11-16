الخطوط الجوية الليبية تستأنف أولى رحلاتها من مطار معيتيقة إلى تونس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الإثنين، أنها استأنفت أولى رحلاتها من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار تونس قرطاج في موعدها المحدد .

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سيتم تسيير الرحلات من مطار معيتيقة الدولى إلى مطار تونس قرطاج بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا خلال أيام السبت و الإثنين، و الخميس بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا .

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