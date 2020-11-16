المشري لوزير خارجية مالطا: يمكن إجراء استفتاء على الدستور في 17 فبراير القادم

قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحث مع وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو خلال زيارته إلى طرابلس اليوم الاثنين المشاورات السياسية الجارية لحل الأزمة الليبية.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن المشري سلم رسالة خطية إلى بارتولو يشكر فيها الرئيس المالطي على الدور الإيجابي الذي تلعبه الجارة مالطا في حل الأزمة الليبية، وإنجاح الحوار السياسي، بالإضافة إلى عملية إنقاذ العالقين في وسط البحر أخيرا.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن الاجتماع ناقش المشاورات الجارية في تونس والجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021، مشيرة إلى ترحيب المشري بالاتفاق.

وزعم المشري قائلا خلال الاجتماع مع الوزير المالطي: “يمكن إجراء استفتاء على الدستور في 17 فبراير القادم، ومجلس الدولة حريص على أن تنتقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسس صلبة ومتينة”.

وكان المشري اقترح على البعثة الأممية اختيار يوم 17 فبراير للاستفتاء على الدستور، قائلا في بيان له أول من أمس السبت: “نرحب بإجراء الانتخابات في ذكري الاستقلال التي توافق 24 ديسمبر 2021، نرى أن يسبق ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور ونقترح أن يجرى في 17 فبراير القادم؛ حريصون على أن تنتقل ليبيا أخيراً بعد كل تلك الأزمات والمعاناة إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسس صلبة ومتينة” على حد قوله.