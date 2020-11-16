وليامز : مجلس الأمن سيجتمع لمناقشة أوضاع ليبيا بعد ثلاثة أيام وهناك تقدم فى الالتزام بوقف إطلاق النار

أكدت المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، أن الأمم المتحدة تدعم الليبيين والشركات النفطية والسيادة الليبية، مشيرة إلى أنها تبحث مع الليبيين توحيد حرس المنشآت النفطية.

وأوضحت وليامز في تصريحات صحفية، أنه تم إطلاق عملية لتأمين وتوحيد حرس للمنشآت النفطية في البلاد، لافته إلى أن توحيد المنشآت النفطية يتسق مع المسار الاقتصادي ضمن المفاوضات الأممية لحل الأزمة الليبية.

وقالت وليامز إن زيادة إنتاج النفط تحتاج إلى ميزانية وبنية تحتية، لذلك فإن الأمم المتحدة تعمل على تحقيق الشفافية فيما يتعلق بالإيرادات الليبية.

أفادت وليامز بأنه سوف يعقد اجتماع في مجلس الأمن حول ليبيا بعد ثلاثة أيام لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية، موضحة أن اجتماعات سرت خلصت إلى إخلاء المنطقة من المعدات العسكرية الثقيلة والمرتزقة الأجانب، التي فتحت الطريق بين مصراته وسرت، مؤكدة أن هناك على الصعيد العسكري بوقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة.

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