الجراري : تركيا تحاول الهيمنة على الموارد الليبية لمعالجة اقتصادها

أفاد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري، اليوم الإثنين، بأن تركيا تحاول الهيمنة على موارد الاقتصاد الليبي وفرض شركاتها في البلاد، معربا عن رفضه لتلك المحاولات التي تعد انتهاكا للسيادة الليبية.

وأوضح الجراري في تصريحات صحفية، أن تركيا تسعى من خلال الاستحواذ على موارد الدولة الليبية عبر شركاتها لمعالجة اقتصادها المنهار وتدهور الليرة التركية.

وتواجه الليرة التركية تدهورا خطيرا منذ عدة أشهر وهو ما أثر بشكل كبير على اقتصادها ومواردها، وفي محاولة لإنقاذ اقتصادها سعت للهيمنة بكل قوتها على موارد ليبيا عبر اتفاقيات مع حكومة الوفاق غير المعتمدة.

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