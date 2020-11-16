موظفو الرقابة على الأغذية: الشنطي قرر إقالة مدير المركز للتغطية على جرائم أصحاب النفوذ

استنكر مدراء الإدارات والفروع والمكاتب والموظفين بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، هجوم مليشيات مسلحة بقيادة سليمان الشنطي رئيس الرقابة الإدارية على المركز.

وأكدوا في بيان لهم، رفضهم لقرار رئيس الرقابة بإقالة مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، واعتبار القرار تغطية لجرائم التجار وأصحاب النفوذ وتصفية للحسابات وقطع لجهود المفتشين في محاسبة ومقاضاة أصحاب المستشفيات والعيادات وغيرها من المرافق التي تمس أمن المواطن الغدائي والصحي.

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