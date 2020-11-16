إعلان نتائج انتخابات المجلس البلدي الحرابة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اليوم الاثنين نتائج انتخابات المجلس البلدي الحرابة التي جرت في 15 أكتوبر الماضي.

وأكدت اللجنة المركزية أن عدد مراكز الاقتراع بلغ 10 مراكز فيما بلغ عدد المحطات 21 محطة وعدد المسجلين للانتخابات 6540 شارك منهم في الاقتراع 2879 لتكون بذلك نسبة المقترعين 44%.

وأوضحت اللجنة أن عدد المرشحين في فئة عامة بلغ 5 مرشحين فيما بلغ عددهم في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة 4 مرشحين في فئة المرأة ترشحت 3 نساء.

وأشارت اللجنة إلى أنه في فئة القائمة فازت قائمة التميز بعدد 766 صوت بينما فازت قائمة نسر بعدد 693 صوت وأوضحت اللجنة أنه في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فاز نوري مسعود سالم الخلاص بعدد 1029 صوت وفاز خالد أحمد علي الضب بعدد 554 صوت وفي فئة المرأة فازت سارة مسعود خليفة زميط 846 صوت.