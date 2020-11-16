” المغربي” لـ” ليبيا 24″: المشاركون في حوار تونس خيبوا آمال الليبيين بفشلهم في الوصول إلى حل

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أعرب عضو مجلس النواب، إدريس المغربي، عن خيبة أمله في الأطراف الليبية التي اجتمعت بمنتجع قمرت في تونس.

وقال المغربي في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إن الأطراف الليبية في تونس خيبوا آمال الليبيين بفشلهم في الوصول إلى حل يرفع معاناة الشعب المطحون.

وعبر المغربي عن رفضه الذهاب إلى مرحلة انتقالية جديدة، مؤكدا أن الحل في إجراء انتخابات.

وأعلنت ممثلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أمس الأحد فشل الأطراف الليبية في الوصول إلى حل.

فيما رأى مراقبون أن الحل الوحيد لأزمة ليبيا هو الذهاب إلى انتخابات عاجلة تنتج أجسام شرعية ورئيس منتخب بعد أن دمرت نكبة فبراير البلاد وأصبحت ملاذا آمنا للإرهاب والجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة.

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