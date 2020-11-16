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المشري يبحث مع سفير هولندا نتائج ملتقى الحوار السياسي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الاثنين، السفيرَ الهولندي لدى ليبيا “لارس تومرز”، لبحث نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في تونس

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري رحب خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بما تم التوصلُ إليه بشأن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، مشيرا إلى إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور في 17 فبراير القادم، وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسُس صلبة ومتينة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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