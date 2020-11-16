“البقان” لـ” ليبيا 24″: الانتخابات النزيهة هي الحل الوحيد بعد إعلاء الأطراف الليبية في تونس لمصلحتها الشخصية

خاص ليبيا 24/ حنان منير

انتقد شيخ قبيلة المغاربة بمنطقة الهلال النفطي، مفتاح البقان، فشل الأطراف الليبية المجتمعة في تونس في الوصول لتوافق معربا عن أسفه لإعلائهم المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة، مؤكدا أن الانتخابات النزيهة هي الحل الوحيد مشيرا إلى أن دول الاستعمار لا تريد الانتخابات لأنها الحل الوحيد لاستقرار البلاد

وأكد البقان، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن الجميع يعرف مسبقا ما يدور في الكواليس بما درسناه بمدرسة الزعيم الراحل معمر القذافي، أي أن الحوارات بالخارج هي صورية ليس إلا.

وأضاف البقان، “أما الحقيقة فهي وجود صراع بين الدول على موارد ليبيا الطبيعية “.

وتابع البقان، كما أننا نعرف ما تريده الدول الاستعمارية ونعي زرعها للفتن بين الليبيين ولكن عليهم أن يعرفوا أيضا أن الليبيين سيتعاملون معهم بالمثل، ويواجهون الإرهاب

وأكمل البقان، ” الليبيين يعلمون كل السبل لذلك ولن يجعلوا تركيا وقطر تتمتعان بمقدرات ليبيا” قائلا ” نحن من يملك قرار الموت كما قال الزعيم الراحل معمر القذافي”.

وأعلنت ممثلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أمس الأحد فشل الأطراف الليبية في الوصول إلى حل.

فيما رأى مراقبون أن الحل الوحيد لأزمة ليبيا هو الذهاب إلى انتخابات عاجلة تنتج أجسام شرعية ورئيس منتخب بعد أن دمرت نكبة فبراير البلاد وأصبحت ملاذا آمنا للإرهاب والجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة.

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