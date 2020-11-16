«الثني» يصدر تعليماته بحل مشاكل المؤسسات الاجتماعية بالتنسيق مع «الداخلية» و«الجهات القضائية»

رئيس مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة الإسراع في حل المشاكل التي تواجه المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي
أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثني على ضرورة الإسراع في حل كافة المشاكل التي تواجه المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع موسع عقده بالخصوص.
وضم الاجتماع الذي عقده “الثني” في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووكيل وزارة العدل خالد نجم، ورئيس لجنة الإدارة بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الدكتور إبراهيم علي الجيار، وعدد من مدراء المؤسسات الاجتماعية ودور الرعاية.
واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع على كافة المشاكل التي تواجه المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي، صادرا تعليماته بضرورة وضع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية.
يشار إلى أنه تم تكليف جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمهام تأمين كافة دور الرعاية الاجتماعية، على أن يخاطب الغرفة الأمنية المشتركة – بنغازي الكبرى، بكافة الأفراد المخالفين للقانون، وحصر كافة احتياجات المؤسسات الاجتماعية بما يكون له الأثر والمردود الإيجابي لتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لمستحقيها وفقا للقانون.
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