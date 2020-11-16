«الثني» يصدر تعليماته بحل مشاكل المؤسسات الاجتماعية بالتنسيق مع «الداخلية» و«الجهات القضائية»

رئيس مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة الإسراع في حل المشاكل التي تواجه المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي

أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثني على ضرورة الإسراع في حل كافة المشاكل التي تواجه المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع موسع عقده بالخصوص.

وضم الاجتماع الذي عقده “الثني” في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووكيل وزارة العدل خالد نجم، ورئيس لجنة الإدارة بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الدكتور إبراهيم علي الجيار، وعدد من مدراء المؤسسات الاجتماعية ودور الرعاية.

واطلع رئيس الحكومة خلال الاجتماع على كافة المشاكل التي تواجه المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي، صادرا تعليماته بضرورة وضع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية.

يشار إلى أنه تم تكليف جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمهام تأمين كافة دور الرعاية الاجتماعية، على أن يخاطب الغرفة الأمنية المشتركة – بنغازي الكبرى، بكافة الأفراد المخالفين للقانون، وحصر كافة احتياجات المؤسسات الاجتماعية بما يكون له الأثر والمردود الإيجابي لتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لمستحقيها وفقا للقانون.