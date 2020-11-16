ديوان المحاسبة يصدر هذه التوجيهات بشأن لقاح كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

وجه ديوان المحاسبة طرابلس بالسماح بالاستمرار في اتفاقية توفير لقاح فيروس كورونا لضمان وصوله إلى ليبيا ضمن الدول الأولى.

ودعا ديوان المحاسبة في خطاب موجه لوكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمراجعة اللاحقة مع الأخذ في الاعتبار أن يعتمد كل ذلك من الجهات المختصة بوزارة الصحة واللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا.

وطالب ديوان المحاسبة بمراعاة أماكن التخزين ونقل اللقاح وفق المواصفات الفنية لضمان حفظ اللقاح ووصوله للمواطن بالشكل المطلوب.