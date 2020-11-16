«داخلية الوفاق» تعلن ضبط رئيس لجنة المشتريات بالوزارة على ذمة قضايا فساد

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن ضبط «ع, ع,ن» رئيس لجنة المشتريات السابق بالوزارة والمطلوب لدى مكتب النائب العام على ذمة قضايا فساد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من ضبط «ع, ع,ن».

وبحسب البيان، تمكنت الإدارة أيضا من ضبط المدعو «أ, ع, أ» والمطلوب لدى مكتب النائب العام على ذمة قضايا فساد بالشركة العامة للكهرباء.

وأكد البيان اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما, وإحالتهما لجهات الاختصاص.

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