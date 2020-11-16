فتاة ليبية تبتكر “مشروعًا رياديًا” غير مسبوق في “زوارة”

أثبتت الليبيات، كل يوم، أنهنّ على قدر المسؤولية، وأنهن يمتلكن طموحًا كبيرًا يتجاوز الصورة النمطية السائدة لدى البعض، واليوم تتعدد النماذج لليبيات الرياديات، حيث انبثق من بينها مشروع مميز جاء من بنية أفكار فتاة ليبية؛ تماشيًا مع متطلبات الجيل الحديث.

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها بمدينة “زوارة”؛ أطلقت الفتاة الليبية “تانس الغالي”، مشروعًا خاصًا في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، حيث استطاعت تحويل فكرتها إلى مشروع قائم بعد حصولها على منحة خارجية.

ويهدف المشروع، الذي أطلقت عليه “تانس” اسم work space وتحت شعار “تيغرى”، وهو مصطلح أمازيغي يعني “الدراسة”؛ إلى توفير مساحة ملائمة تخدم الشباب خلال القيام بأي أعمال تحتاج إلى بيئة خاصة.

وتقوم فكرة المشروع على تأمين “مكان مجهّز” لأي شخص يبحث عن موقع هادئ ومميز لإنجاز أعماله، من رواد الأعمال والطلاب والموظفين، الذين يحتاجون إلى إنترنت قوي وكهرباء لا تنقطع، بهدف ضمان إنجاز العمل دون أي عوائق.

وتم تنظيم مبادرة “تيغرى” من قبل مؤسسة خبراء فرنسا، وموّلها الاتحاد الأوروبي في ليبيا، من خلال UNICEF Libya، بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة ليبيا.

وتم افتتاح المشروع، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والناشطين والإعلاميين، على أمل أن ينجح المشروع في عقد ورش العمل ودورات التدريب والتعليم وغيرها من النشاطات التي تتطلب تجهيزات فنية.

وأكدت “تانس”، في تصريح لـ”218″، أنها لن تغفل عن دور المرأة، حيث سيحتضن المشروع دورات وورش عمل تخص المرأة من الناحية الاجتماعية وتطوير المهارات، وكيفية تنفيذ المشروعات الصغرى.

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