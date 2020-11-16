وصول التطعيمات الخاصة بالأنفلونزا إلى الإمداد الطبي القبة

أعلن مكتب الإعلام بالخدمات الصحية بالقبة، اليوم الاثنين، عن وصول التطعيمات الخاصة بجميع الأعمار من الإمداد الطبي في بنغازي إلى الإمداد الطبي القبة.

وأعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة، انطلاق أول الأيام الخاصة بحملة التطعيم وتطعيم الفئات المستهدفة بالتطعيم ضد إنفلونزا لهذا العام بقسم الرعاية الصحية الأولية القبة، وهي تطعيم بي سي جى ل 130 طفل، وتطعيم الأنفلونزا الموسمية والمستهدفين بها 450 طفل، بالإضافة إلى التطعيمات الروتينية للأطفال وعددهم 180 طفل، وتطعيم المدارس ل 57 طالب.

وأوضح المكتب أنه تم الشروع في توزيع التطعيمات على جميع الأقسام التابعة للرعاية الصحية الأولية بالقبة، حيث تمثلت تلك الأقسام في قسم تطعيم رأس الهلال وقسم التطعيم بالقيقب، وقسم الرعاية الصحية في القبة.

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