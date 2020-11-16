اجتماع لدراسة توزيع مادة الدقيق على المخابز والجمعيات ببلدية طبرق

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع كل من مراقبة الاقتصاد، والحرس البلدي، وصندوق موازنة الأسعار، لمناقشة توزيع مادة الدقيق على المخابز والجمعيات الاستهلاكية، بالإضافة إلى مناقشة عدد الجمعيات والمخابز والكميات المقررة لها.

من جهة أخرى تابع مدير مكتب المشروعات ببلدية طبرق، خلال اجتماعه مع إدارة التخطيط بالشركة العامة للكهرباء، سير عمل صيانة الإنارة العامة بالبلدية والفروع التابعة لها، حيث إن أعمال الصيانة ستتم لاحقا في فروع البلدية والمتمثلة في عمر المختار، والمرصص، وعين الغزالة، وغيرها من الفروع .

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