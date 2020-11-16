ضبط مسؤول بداخلية الوفاق وآخر بشركة الكهرباء لتورطهما في قضايا فساد

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الاثنين، أن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، تمكنت من ضبط المدعو “ع, ع,ن” رئيس لجنة المشتريات السابق بوزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المقبوض عليه مطلوب لدى مكتب النائب العام على ذمة قضايا فساد.

وأضافت الوزارة أن الإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت أيضا من ضبط المدعو “أ, ع, أ” والمطلوب لدى مكتب النائب العام على ذمة قضايا فساد بالشركة العامة للكهرباء.

وأفادت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما لجهات الاختصاص.

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