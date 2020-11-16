«المشري» لـ«سفير هولندا»: سنصل إلى «الاستقرار المنشود» بعد الانتخابات

التقى رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري، خالد المشري، اليوم الاثنين، السفيرَ الهولندي لدى طرابلس ” لارس تومرز “، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا، بحسب بيان لـ”المشري”.

بيان “المشري” أشار إلى ما سماه “إشادته” بالمجهودات الهولندية الإيجابية في الملف الليبي، وأضاف: “كما تطرق اللقاء إلى مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في تونس، حيث رحّب “المشري” بما تم التوصلُ إليه بشأن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، منوّهاً إلى إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور في 17 فبراير القادم، وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسُس صلبة ومتينة” وفق قوله.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن خالد المشري، بحث مع وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو خلال زيارته إلى طرابلس اليوم الاثنين المشاورات السياسية الجارية لحل الأزمة الليبية.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن المشري سلم رسالة خطية إلى بارتولو يشكر فيها الرئيس المالطي على الدور الإيجابي الذي تلعبه الجارة مالطا في حل الأزمة الليبية، وإنجاح الحوار السياسي، بالإضافة إلى عملية إنقاذ العالقين في وسط البحر أخيرا.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن الاجتماع ناقش المشاورات الجارية في تونس والجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021، مشيرة إلى ترحيب المشري بالاتفاق.

وزعم المشري قائلا خلال الاجتماع مع الوزير المالطي: “يمكن إجراء استفتاء على الدستور في 17 فبراير القادم، ومجلس الدولة حريص على أن تنتقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسس صلبة ومتينة”.