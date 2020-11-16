الثني: من الضروري حلحلة جميع المشاكل التي تواجه صندوق التضامن الاجتماعي

ليبيا – أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الإثنين على ضرورة الإسراع في حل كافة المشاكل التي تواجه المؤسّسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع موسع عقده بالخصوص.

الاجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية وزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووكيل وزارة العدل خالد نجم، ورئيس لجنة الإدارة بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي إبراهيم علي الجيار، وعدد من مديري المؤسسات الاجتماعية ودور الرعاية.

واطلع الثني على كافة المشاكل التي تواجه المؤسّسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي، مصدرًا تعليماته بضرورة وضع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية.

يُشار إلى أنه تم تكليف جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمهام تأمين كافّة دور الرعاية الاجتماعية، على أن يخاطب الغرفة الأمنية المشتركة – بنغازي الكبرى بكافة الأفراد المخالفين للقانون، وحصر كافة احتياجات المؤسّسات الاجتماعية بما يكون له الأثر والمردود الإيجابي لتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لمستحقيها وفقًا للقانون.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية