الطبلقي: حوار تونس حقق إنجازات مهمة منها التوافق على موعد إجراء الانتخابات

ليبيا – تقدمت عضو مجلس النواب عايشة الطبلقي بالشكر للسيدات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي في تونس على جهودهن المتواصلة مع البعثة الأممية، لمحاولة الحصول على أكبر حقوق للمرأة.

الطبلقي أشارت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المرأة الليبية أثبتت وجودها على أرض الواقع خلال وجودها في عدة مناصب، معربةً عن تمنياتها بأن تتولى المرأة في الحكومة منصب النائب الأول أو الثاني لرئيس الوزراء.

وأضافت: “في ملتقى الحوار نحن متواصلون مع المشاركات في الحوار، سنزيد ونستمر بالمطالبة في حقوقنا وسنكثف الجهود ما بين سيدات البرلمان والحكومة والمجتمع المدني والاجتماعات حتى ننال حقوقنا، إن كانت المرحلة الآن لا تحتاج لزيادة النسبة فالمرحلة القادمة سنكثف جهودنا قدر المستطاع لننال حقوقنا. الفترة السابقة منظمات المجتمع المدني كانت تنادي بزيادة نسبة المرأة وتحصلنا على 15%، والآن نريد زيادة النسبة لـ30%”.

كما أعربت عن تفاؤلها من مرحلة الحوار في تونس كونها حققت إنجازات منها التوافق على موعد للانتخابات، لافتةً إلى أن هذه فترة ستكون كافية ليستعد المرشحون والمفوضية العليا للانتخابات لإجراء هذه العملية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية