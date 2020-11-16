«الزائدي»: الفوضى في ليبيا عطلت قانون المسئولية الطبية

هاجم مصطفى الزائدي، القيادي بالنظام السابق، المنظومة الصحية في ليبيا، وقال إن الاخطاء الطبية أمر شائع ومصاحب لتطور الرعاية الصحية، بعضها مقبول لانه محسوب في إطار الاكتساب المتواصل للمهارات الطبية، وربما الغريب أن حجم الأخطاء الطبية في العالم الثالث اقد منها في الدول المتقدمة، رغم تطور منظومات التدريب والاعداد وتطور المنظومات القانونية والادارية.

أضاف “الزائدي” في تدوينة على فيسبوك، اليوم الإثنين: “ربما أحد اهم أسباب الاخطاء الطبية هو الإهمال من قبل الكوادر الطبية، وفي اطار الإهمال يحسب عدم التعامل الجدي مع المضاعفات المحتملة، لكن حجم كبير من المسائل تحمل للقطاع الطبي وتحسب عليه كأخطاء طبية وهي ليست حقيقية، وناتجة عن الإشاعات والدعاية ، وعدم وعى الناس بالمضاعفات المحتملة، والتي لا يعني حدوثها خطأ طبياً”.

وتابع “الزائدي”: “ليبيا من الدول الاوائل التي انتبهت الى مسألة الأخطاء الطبية، فصدر منذ عام ١٩٨٦ قانون المسؤولية الطبية وهو من القوانين المتطورة جدا وتشكل المجلس الطبي للبث علميا في اتهامات الأخطاء الطبية، لكن ما اصاب البلاد من فوضى وعبث عطل هذا القانون تماما” على حد قوله.

وواصل “الزائدي”: “للتذكير، توريد ادوية مغشوشة، وتخزينها وتوزيعها خارج الضوابط الصحية يشكل جرما كبيرا يعاقب عليه القانون ، كذلك الاهمال في القطاع الطبي العام والخاص، وعدم الاهتمام بالمريض ورفض او تاخير تقديم الرعاية له ، جرائم يعاقب عليه”.