ضبط رئيس لجنة المشتريات السابق بداخلية الوفاق على خلفية قضايا فساد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط رئيس لجنة المشتريات السابق بالوزارة والمطلوب لدى مكتب النائب العام على ذمة قضايا فساد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط المدعو “ع, ع,ن” رئيس لجنة المشتريات السابق بوزارة الداخلية والمطلوب لدى مكتب النائب العام على ذمة قضايا فساد كما تمكنت الإدارة من ضبط المدعو “أ, ع, أ” والمطلوب لدى مكتب النائب العام على ذمة قضايا فساد بالشركة العامة للكهرباء.

وبينت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتم إحالتهما لجهات الإختصاص.