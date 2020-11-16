أقلعت طائرة الخطوط الجوية الليبية من مطار معيتيقة الدولي باتجاه مطار تونس قرطاج الدولي في أولى رحلاتها وبعد انقطاع دام عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا, وفق بلاغ للشركة اليوم الإثنين على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”.

وبرمجت شركة الخطوط الجوية الليبية ثلاث رحلات أسبوعيا إلى تونس.

كماأقلعت طائرة الأجنحة الليبية من مطار معيتيقة الدولي قاصدة مطار تونس قرطاج الدولي في رحلتها الأولى المقررة لهذا اليوم.

يشار إلى أنه تم نهاية الأسبوع الجاريإعادة فتح الحدود الجوية والبرية بين تونس وليبيا.

ويأتي قرار إعادة فتح الحدود بين البلدين بعد الاتفاق الممضى بين السلطات التونسية ونظيرتها الليبية بخصوص البروتوكول الصحي الخاص بالتوقي من تفشي فيروس كورونا المستجد بتاريخ 21 أكتوبر 2020.