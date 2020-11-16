مساع لتنظيم العمالة الوافدة في ليبيا

عقد اليوم الاثنين الاجتماع الأول للجنة الفنية الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة والمشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي.

ويأتي الاجتماع الذي استضافته وزارة العمل والتأهيل في إطار وضع الضوابط والآليات التي تخص استجلاب العمالة وتطوير اللوائح المنظمة لذلك، وتطرق رئيس اللجنة يوسف مراد خلال الاجتماع إلى الخطوات والتوصيات التي اتخذتها اللجان السابقة فيما يخص تنظيم العمالة الوافدة، بالإضافة إلى بحث وضع خطة عمل اللجنة خلال المدة القادمة.

وفي السياق ذاته اكد مراد أن تشكيل اللجنة الدائمة جاء بناء على توصيات اللجان السابقة فيما يخص تنظيم العمالة الوافدة داخل ليبيا.

وتعنى اللجنة الفنية بمراجعة ضوابط وآليات استجلاب واستخدام الاجانب وتحديثها وفق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالعمالة الوافدة ومتطلبات سوق العمل منها، وتضم في عضويتها الإدارات المختصة بوزارة العمل وعدد من الأجهزة الأمنية والسيادية بالدولة.

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