«الثني» يصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لاستقبال الشتاء وهطول الأمطار

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين استعدادات المؤسسة الوطنية للموارد المائية لاستقبال فصل الشتاء، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عوض الدرسي.

وأطلع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، “الثني” على استعدادات المؤسسة الوطنية للموارد المائية، على كافة الاستعدادات التي اتخذتها المؤسسة، استعدادا لاستقبال فصل الشتاء بما يكفل تسليك شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، تفاديا لخسائر الفياضانات والسيول.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن كافة الإدارات والعاملين بالمؤسسة يبذلون قصار جهدهم لأعمال التنظيف لقنوات تصريف مياه الأمطار، وكذلك عمليات الكسح، وتسخير كافة الإمكانيات التابعة لتلك الإدارات خلال موسم تساقط الأمطار.

وشدد “الثني” على ضرورة تكاتف كل الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لهطول الأمطار.