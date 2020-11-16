«الثني» يصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لاستقبال الشتاء وهطول الأمطار

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين استعدادات المؤسسة الوطنية للموارد المائية لاستقبال فصل الشتاء، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عوض الدرسي.
وأطلع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، “الثني” على استعدادات المؤسسة الوطنية للموارد المائية، على كافة الاستعدادات التي اتخذتها المؤسسة، استعدادا لاستقبال فصل الشتاء بما يكفل تسليك شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، تفاديا لخسائر الفياضانات والسيول.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن كافة الإدارات والعاملين بالمؤسسة يبذلون قصار جهدهم لأعمال التنظيف لقنوات تصريف مياه الأمطار، وكذلك عمليات الكسح، وتسخير كافة الإمكانيات التابعة لتلك الإدارات خلال موسم تساقط الأمطار.
وشدد “الثني” على ضرورة تكاتف كل الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لهطول الأمطار.
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