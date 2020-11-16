اقتصاد الوفاق تبحث الضوابط المنظمة لاستيراد الكبد المجمد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 November, 2020

عقد اليوم الاثنين اجتماع بوزارة الاقتصاد والصناعة لوضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية استيراد الكبد المجمد. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الاجتماع ترأسه مصطفى قداره مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة وبحضور رئيس قسم الاستيراد والتصدير بالإدارة ومدير إدارة الرقابة الغذائية ومدير مكتب المتابعة و تأكيد الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والادوية ورئيس قسم المواصفات بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وجرى خلال الاجتماع بحث كيفية استيراد الكبد المجمد وفق الاشتراطات الصحية القياسية حسب المواصفة الليبية المعتمدة وإمكانية منح الاذن المسبق لاستيرادها واعتماد مراكز الذبح بالدول المصدرة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وفق الشريعة الإسلامية الذبح الحلال. وجرى في ختام الاجتماع الاتفاق على تشكيل غرفة تضم وزارة الاقتصاد والصناعة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية والمركز الوطني للصحة الحيوانية تتولى وضع آلية لمنح الإذن المسبق لاستيراد الكبد المجمد وفق المواصفة الليبية المعتمدة واعتماد مراكز الذبح وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.

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