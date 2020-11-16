النمروش يبحث مع وزير الداخلية المالطي سبل دعم عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الإثنين، وزير الداخلية والأمن الوطني وإنفاذ القانون بحكومة مالطا بويرون كاميليري والوفد المرافق له، سبل دعم عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، استقبل النمروش الوفد المالطالي اليوم بمقر الوزارة بطرابلس.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع ونظيرتها بمالطا في مختلف المجالات، ودعم البحرية الليبية بتفعيل مركز البحث والإنقاذ التابع لحرس السواحل البحرية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا