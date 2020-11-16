الخطوط الجوية الليبية: تسيير 3 رحلات أسبوعيا إلى تونس

استأنفت شركات الطيران الليبية الرحلات إلى تونس، اليوم الاثنين، بعد تعليقها لأكثر من 7 أشهر من جراء الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة في تصريحات لـ”فرانس برس”: “باشرنا اليوم تسيير أولى رحلاتنا إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، بعد إغلاق استمر أشهر من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا”.

وأضاف قنيوة: “في المرحلة الأولى ستسير 3 رحلات أسبوعيا، وفي وقت لاحق سيتم بحث تسيير رحلات يومية إلى تونس”.

وأشار المتحدث إلى أن السفر متاح لجميع المسافرين، شرط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي الذي أقره البلدان أخيرا.

وتعد تونس ثالث وجهة دولية بعد تركيا والسودان، تسمح لشركات الطيران الليبيبة بالسفر إليها، عقب تخفيف القيود على السفر.