استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس بعد تعليقها أكثر من 7 أشهر

استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس، اليوم (الاثنين)، بعد تعليقها لأكثر من 7 أشهر بسبب الإغلاق للحد من تفشي وباء «كوفيد19». وقال محمد قنيوه، المتحدث باسم «الخطوط الجوية الليبية»: «باشرنا اليوم تسيير أولى رحلاتنا إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، بعد إغلاق استمر أشهراً جراء تداعيات تفشي فيروس (كورونا)».

وأضاف : «في المرحلة الأولى؛ ستسير 3 رحلات أسبوعياً، وفي وقت لاحق سيتم بحث تسيير رحلات يومية إلى تونس». وأشار إلى أن السفر متاح للجميع شرط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي الذي أقره البلدان أخيراً.

وتونس ثالث وجهة دولية تستأنف شركات الطيران الليبية الرحلات إليها بعد تركيا والسودان عقب تخفيف القيود على السفر.

ويأتي ذلك عقب إعادة فتح معبر رأس جدير البري بين ليبيا وتونس السبت، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت ليبيا وتونس الأسبوع الماضي التوصل؛ بعد مفاوضات استمرت أسابيع، إلى اعتماد بروتوكول صحي مشترك يقضي بإبراز نتيجة فحص سلبي يثبت عدم الإصابة بـ«كوفيد19» قبل 72 ساعة من موعد السفر، إلى جانب التزام حجر صحي ذاتي لعشرة أيام.

وكان الإغلاق قد أثّر سلباً على التبادل التجاري بين البلدين وعرقل انتقال كثير من التونسيين العاملين في ليبيا، علماً بأن ليبيين كثراً يقصدون تونس للعلاج والسياحة.

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي، تفشياً متسارعاً للوباء، فيما تواجه أنظمتها الصحية صعوبات جمة. وبلغ عدد الإصابات بـ«كورونا» المستجد في ليبيا 74 ألفاً و324 إصابة منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، وتعافى 44 ألفاً و733 شخصاً، وتوفي 1025.