«النمروش»: بحثت مع وزير الداخلية المالطي دعم «عمليات الإنقاذ»

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش اليوم الإثنين وزير الداخلية والأمن الوطني وإنفاذ القانون بحكومة جمهورية مالطا بويرون كاميليري والوفد المرافق له.

ذكر بيان لـ”وزارة النمروش” أن اللقاء تناول بحث آليات تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق و نظيرتها بجمهورية مالطا في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بدعم عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، وكذلك دعم البحرية الليبية بتفعيل مركز البحث والإنقاذ التابع لحرس السواحل البحرية، وفق قوله.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحث مع وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو خلال زيارته إلى طرابلس اليوم الاثنين المشاورات السياسية الجارية لحل الأزمة الليبية.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن المشري سلم رسالة خطية إلى بارتولو يشكر فيها الرئيس المالطي على الدور الإيجابي الذي تلعبه الجارة مالطا في حل الأزمة الليبية، وإنجاح الحوار السياسي، بالإضافة إلى عملية إنقاذ العالقين في وسط البحر أخيرا.

وادعت تلك الوسائل الإعلامية أن الاجتماع ناقش المشاورات الجارية في تونس والجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021، مشيرة إلى ترحيب المشري بالاتفاق.

وزعم المشري قائلا خلال الاجتماع مع الوزير المالطي: “يمكن إجراء استفتاء على الدستور في 17 فبراير القادم، ومجلس الدولة حريص على أن تنتقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسس صلبة ومتينة”.